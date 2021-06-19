YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

19.06.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüphelilerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Beyşehir ilçelerindeki 33 ev ile 5 iş yerine 17 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aramalarda 23 tabanca, 1019 tabanca fişeği, ruhsatsız tüfek, telsiz, bir kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve silah imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpas ele geçirilmişti. Yakalama kararı verilen 29 şüpheliden 17'si gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
İzmir'de ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına döndüİzmir'de ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına döndü
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.