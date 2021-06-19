İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Konya'da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüphelilerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Beyşehir ilçelerindeki 33 ev ile 5 iş yerine 17 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aramalarda 23 tabanca, 1019 tabanca fişeği, ruhsatsız tüfek, telsiz, bir kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve silah imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpas ele geçirilmişti. Yakalama kararı verilen 29 şüpheliden 17'si gözaltına alınmıştı.

