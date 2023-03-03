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İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

03.03.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, silahla tehdit, nitelikli yağma, şantaj ve benzeri suçlara karıştığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşılığını S.T'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İşlemi tamamlanan 25 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

OPERASYON

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında iş insanlarının da bulunduğu mağdurlara yönelik silahla tehdit, nitelikli yağma, şantaj ve benzeri suçlar işlediği iddia edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mart'ta, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Adana'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen S.T'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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İzmir operasyon

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