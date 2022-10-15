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İzmir merkezli teknoloji şirketi kalp damar hastaları için mobil uygulama geliştirdi

15.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketin "EmoCardio" ismini verdiği telefon ve akıllı saatlere entegre edilebilen uygulama, hastaların kan basıncı, oksijen seviyesi ve EKG verilerinin analizini yapıyor, belirlenen değerler aşıldığında doktora bilgi veriyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yerleşkesinde bulunan Teknopark İzmir'de 2014'te kurulan teknoloji şirketinin kalp damar (kardiyovasküler) hastalıkları için geliştirdiği uygulama, sağlık verilerini işleyip kaydederek, hasta ve doktor arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor.

Endüstri mühendisi Kadir Üğüdücü ile bilişim uzmanı İbrahim Tolga Ağım KOSGEB'den aldıkları girişimcilik desteğiyle 2014'te Teknopark İzmir'de iletişim teknolojileri üzerine şirket kurdu.

Sağlık alanında AR-GE yatırımına başlayan şirket, 2020'de Avrupa Birliğince finanse edilen "Horizon 2020" projesinden destek aldı.

Proje kapsamında Belçika, Litvanya, Slovenya ve İspanya'dan hastanelerle çalışan firma yetkilileri, edindikleri tecrübelerle kardiyovasküler hastalar için, cep telefonu ve akılı saatlere entegre edilebilen "EmoCardio" uygulaması geliştirdi.

Uygulama, sağlık çalışanlarının hastalarını uzaktan takip edebilmelerine ve hastalıklara karşı önlem alabilmelerine imkan tanıyor.

Şirket ortaklarından Kadir Üğüdücü, AA muhabirine, iki yıllık bir çalışma sonunda uygulamayı geliştirdiklerini, pilot uygulamayı Ege Üniversitesinden akademisyenlerle tamamladıklarını ve Etik Kurul izinlerini aldıklarını aktardı.

Hastaların hastaneden ayrıldıktan sonra doktorlarla iletişiminin büyük ölçüde koptuğunu, bir sonraki hasta-doktor iletişiminin problem çıktığında ya da bir sonraki rutin kontrolde ancak sağlanabildiğini belirten Üğüdücü, bu buluşmada da doktorların sağlıklı tutulmuş yaşamsal verilere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Uygulamanın çeşitli markalara ait akıllı saat ve diğer cihazlarla uyumlu olduğunu belirten Üğüdücü, uygulamanın, hastanın kalp ve kan değerleri daha önce belirlenmiş alt ve üst limit değerleri aştığında doktoru haberdar edebildiğini, doktorun hastasına mesaj gönderebildiğini, aynı zamanda hastanın durumunu raporladığını söyledi.

Sistemde kayıt yapma özelliğinin de bulunduğunu, bu sayede doktor hastalığın nüksettiği andaki EKG görüntülerine bakarak değerlendirme yapabildiğini vurgulayan Kadir Üğüdücü, bu uygulamanın kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

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