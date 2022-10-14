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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 11 kilo 378 gram esrar ile 4 bin 54 sentetik ecza ele geçirildi

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kişi tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'de 43, Manisa ve Ağrı'da birer olmak üzere 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter destekli operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 kilo 378 gram esrar, 4 bin 54 sentetik ecza, bir miktar da metamfetamin ile bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 7'si için adli kontrol şartı getirildi.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

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İzmir uyuşturucu operasyonu narkotik

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