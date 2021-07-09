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İzmir merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

09.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Tekirdağ'da, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, 5 Temmuz'da İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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