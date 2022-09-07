İzmir, motor sporlarında 3 şampiyonaya ev sahipliği yapacak

İZMİR (AA) - Türkiye Bitci Pist Şampiyonası 4. ayağı, Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın son ayak yarışı ile R25 Kadınlar Kupası hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Motorsporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 10-11 Eylül'de Ülkü Park’taki pist şampiyonasının dördüncü ayağında katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası kategorilerinde yarışacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nda sezonun şampiyonları İzmir'de belli olacak. Dördüncü ayak mücadelesinde open, senior, S3, gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliği ile gerçekleştirilen R25 Kadınlar Kupası’nın dördüncü ayağı da İzmir’de yapılacak.



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