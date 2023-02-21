YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada

İzmir polisi depreme sokakta yakalandı, panik anları kamerada

21.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet bölgesi Hatay’a gönüllü olarak giden İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis ve bekçiler, 6.4’lük depremin merkez üssü Defne’de sarsıntıya görev aldıkları sokakta yakalandı.

Deprem sonrası yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay’ın Defne ilçesinde dün saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, birçok ilçede etkili bir şekilde hissedildi. İzmir’den Hatay’a gönüllü olarak giden ve depremin merkez üssü Defne’de görev alan İzmir polisi ve bekçileri de şiddetli sarsıntıya Emek Mahallesi’nde yakalandı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Deprem esnasında sokakta bulunan polis ve bekçilerin, sarsıntı sonrası yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin korkuyla kaçıştığı, polislerin "Evlerden uzaklaş" çağrısı yaptığı ve "Çok fena deprem oldu" denildiği yer alıyor. Öte yandan, bölgede yıkılan binaların olduğu ve görevli polisler ile bekçilerin depremi yara almadan atlattığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökme meydana geldiHatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökme meydana geldi
Deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyorDeprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor
Okul öncesi eğitimde "ücretsiz yemek" uygulaması başladıOkul öncesi eğitimde "ücretsiz yemek" uygulaması başladı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 21 Şubat Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:10
Öğle
12:54
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:42
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.