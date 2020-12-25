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İzmir Servisçiler Odasından Başkan Utku Gümrükçü’ye teşekkür

İZMİR HABERLERİ  | 25.12.2020 17:47 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi, pandemi döneminde okulların uzaktan eğitime geçmesinden ötürü ekonomik sıkıntı yaşayan servis şoförlerine gıda kolisi desteği gerçekleştirdi.

İzmir Servisçiler Odasından Başkan Utku Gümrükçü’ye teşekkür

Çiğli Belediyesi, pandemi döneminde okulların uzaktan eğitime geçmesinden ötürü ekonomik sıkıntı yaşayan servis şoförlerine gıda kolisi desteği gerçekleştirdi. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, başlatılan uygulamayla ilgili Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.
Çiğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe sınırları içerisindeki okullara servis yapan şoförler tek tek arandı. Hazırlanan gıda kolileri, Çiğli Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyacı olan şoförlerin evlerine bırakıldı. İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ve yönetimi başlatılan uygulamayla ilgili gerçekleştirdikleri ziyarette Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkürlerini iletti.
Başkan Gümrükçü’ye ve ekibine teşekkür eden Bostancı, “Başkanımızın, esnaflarımızla gösterdiği dayanışma bizleri çok mutlu etti. Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte, bu uygulama şoför arkadaşlarımıza moral oldu. Utku Başkanın öncülüğünde başlatılan bu uygulama temenni ederiz ki diğer diğer ilçe belediyelerimize de örnek olur. İzmir Servisçiler Odası olarak bundan sonraki süreçte her türlü konuda Çiğli Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Desteğimiz sürecek”
Covid-19 salgını yüzünden işleri sekteye uğrayan esnaf ve işçi emekçilerine destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizdeki her vatandaşımızın ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz. Okul kantinlerinde çalışan emekçilerimizden sonra şimdi de okullara servis yapan ancak bu süreçte çalışamayan şoförlerimize gıda kolisi dağıtımı başlattık. İzmir Servisçiler Odası ile istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğli halkıyla el ele vererek göstereceğimiz dayanışma ile bu günleri birlikte atlatarak, güzel günlere yürüyeceğiz” diye konuştu.

İzmir Servisçiler Odasından Başkan Utku Gümrükçü’ye teşekkür

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