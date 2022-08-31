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İzmir Ticaret Odası'nda Mahmut Özgener, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı

31.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ticaret Odası'nda Mahmut Özgener, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekim ayında gerçekleştirilecek olağan kongrede göreve tekrar aday olduğunu açıkladı.

Özgener, bir otelde yönetim kurulu üyeleri ve bazı meclis üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Göreve geldikleri dönemden itibaren yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Özgener, yeni tip koronavirüs pandemisi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın kent ekonomisine etkilerini en azda tutmak için hamleler yaptıklarını belirtti.

Özellikle deniz ticaretinde yeni seferlerle ticarete yeni rotalar kazandırdıklarına dikkat çeken Özgener, "Odamızın yoğun çabaları sonucunda, bakanlıklarımızın katkılarıyla Ro-Ro seferleri Alsancak Limanı'ndan Şubat 2021'de yeniden başladı. Ayrıca Alsancak Limanı'ndan İspanya'nın Tarragona Limanı'na da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. 6 yıldır yapılamayan İzmir-Selanik feribot seferleri, odamızın bakanlık nezdinde harcadığı yoğun mesai sonucu eylül ayında tekrar başlıyor." dedi.

Görev dönemlerinde ekonomilerde yaşanan zorlukların deneyimlerini artırdığını, kısa vadede benzer zorlukların öngörülebileceğini ifade eden Özgener, uzun vadeli dönüşümler dikkate alındığında isabetli öngörüler ve projelerle dünyanın yaşayacağı büyük değişimlere hazır olduklarını kaydetti.

İzmir'deki oda ve borsalarla kurdukları iş birliği ortamıyla çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiklerini, gelecekte de bu projelerin devam edeceğine inandığını ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu duygulardan hareketle devam ettirdiğimiz ve aynı heyecanla hayata geçirmeyi dilediğimiz yeni projelerimizin bizlere yüklediği sorumlulukla yeniden aday olma kararımı sizlerle paylaşıyorum. Üyelerimizin yeni dönem teveccühleri olması halinde aynı anlayış ve istekle projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

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