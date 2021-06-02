İzmir Torbalı'da peş peşe işlenen cinayetlerin sanığı hakkında yeni dava açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesinde fail ile birlikte hareket ettiği ve cinayetleri tasarladığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında, olaydan bir gün önce bir kadına yönelik "nitelikli yağma" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını da işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 sanıktan biri olan S.C.D. hakkında ek iddianame düzenlendi.

Devam eden yargılamayla birleştirilen iddianamede sanık S.C.D'nin, Fuat Mehmet Park ile doktorun eşini öldüren ve cezaevinde intihar eden Enver Yıldız ile 28 Aralık 2019 akşamı, Selvin Ö'yü Gaziemir'deki evinin önünde silahla tehdit ederek aracına bindikleri belirtildi.

Müştekiye, "Niyetimiz kötü değil, araban lazım, dediklerimizi yaptığın taktirde evine dönersin" ifadelerini kullanan ve kadınla Torbalı'ya hareket eden zanlıların, Selvin Ö'nün telefonunu alarak ormanlık alana bıraktıkları iddianamede yer aldı.