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İzmir TÜGVA, şehitler anısına futbol turnuvası düzenledi

AA AA
26.02.2024 15:22
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, çocuklara yönelik, "Şehitleri Anma Futbol Turnuvası" düzenledi.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Muhammet Yiğit Aslanata, Bornova Stadı'nda yaptığı açıklamada, turnuvaya 64 amatör spor kulübünün 1200 ortaokul öğrencisiyle katıldığını ve kentteki 4 sahada gün boyu maçların yapılacağını söyledi.

Turnuvanın 3 Mart'ta tamamlanacağını belirten Aslanata, dereceye giren takımlara aynı akşam düzenlenecek "Şehitleri Anma Gecesi'nde" ödüllerinin verileceğini bildirdi.

Son zamanlarda milli ve manevi değerlere saldırılar yapıldığını kaydeden Aslanata, "Bu sebeple şehitlerimizi anmak ve onlara vefamızı göstermek için amatör spor kulüpleriyle bir araya gelerek bu organizasyonu düzenleme kararı aldık." dedi.

Etkinliğin amacına ulaşmasını dileyen Aslanata, "1200 gencimizle ses yükselterek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

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