İzmir, Uşak ve Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İZMİR/UŞAK/AYDIN (AA) - İzmir, Uşak ve Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Ülkü Ocakları ve MHP Banaz İlçe Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş, parti binası önünden Kültürpark Alanı'na kadar sürdü.

Burada İzmir Marşı'nı okuyan gençler, daha sonra Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Aydın'da resepsiyon düzenlendi

Aydın'da Valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

Kentteki bir otelde verilen resepsiyonda Vali Hüseyin Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, konukları kapıda karşıladı.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türk Sanat Müziği'nden eserlerin çalındığı resepsiyonda güne özel yapılan pasta kesildi.

- Söke'deki program

Aydın'ın Söke ilçesinde de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve İstasyon-Aydın Caddeleri güzergahının izlendiği yürüyüş yine meydanda sona erdi. Ardından Söke Belediyesince Göksel Doğançay konseri gerçekleştirildi.

- Ödemiş'te kutlama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fener alayı düzenlendi ve rock grubu Kolpa konser verdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle sık sık bir araya gelinemediğini belirterek, "Bugün Cumhuriyet sevgisi bizleri bir araya getirdi, yaşasın Cumhuriyet." dedi.

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