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İzmir Valiliğinden "Harmandalı Geri Gönderme Merkezi" açıklaması

İZMİR HABERLERİ  | 19.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

"Merkezin kapasitesi 750 kişi olmakla birlikte halihazırda 331 kişi barındırılarak yoğunluk engellenmiş, bulunan her kata ve ortak alana dezenfektan konulmuş, kısa periyotlarla bütün merkez sterilizasyon ve dezenfekte işlemlerine tabi tutulmuştur" - "Hastaneye sevk edilen bir yabancıda 15 Nisan 2020 tarihinde vaka tespit edilmesi sonrası diğer yabancılara ve personele test yapılmıştır. Pozitif çıkan vakalar, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde karantina, izolasyon ve tedavileri yapılmakta olup yabancıların sağlıkları iyi durumdadır" - "Asılsız ve tek taraflı haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur"

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine ilişkin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde talimatlar doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Personele koruyucu malzemelerin dağıtıldığı, Kovid-19'a ilişkin eğitimlerin verildiği, genelge kapsamındaki personele de idari izin kullandırıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Merkezin kapasitesi 750 kişi olmakla birlikte halihazırda 331 kişi barındırılarak yoğunluk engellenmiş, bulunan her kata ve ortak alana dezenfektan konulmuş, kısa periyotlarla bütün merkez sterilizasyon ve dezenfekte işlemlerine tabi tutulmuştur. Yeni getirilen yabancıların barınması için merkezde ön kabul alanı oluşturulmuş olup 14 gün boyunca diğer yabancılarla temas kurmaları engellenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan toplantıda kolluğun ilk yakalama yaptığı yerde gerekli sağlık taramalarının yapılacağıyla ilgili İlçe Sağlık Müdürlükleri bilgilendirilmiş ve kolluk kuvvetlerince işlem yapılan düzensiz göçmenlerin sağlık taraması yapılarak Geri Gönderme Merkezine kabulleri sağlanmıştır."

Yabancılara rutin olarak hijyen kitlerinin dağıtıldığı ve hijyenin önemi konusunda bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, odaların ve ortak kullanım alanlarının, merkezin çalışanları tarafından özenle temizlendiği ve günün belli saatlerinde mekanlarının havalandırıldığı kaydedildi.

Yabancıların kullanmaları için çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin de aktif olarak çalıştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Yabancılar, günlük düzenli olarak kontrol edilmekte ve semptom gösteren yabancılar beklenilmeden hastaneye sevk edilerek gerekli tetkikleri yapılmaktadır. Bu sebeple hastaneye sevk edilen bir yabancıda 15 Nisan 2020 tarihinde vaka tespit edilmesi sonrası diğer yabancılara ve personele test yapılmıştır. Pozitif çıkan vakalar, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde karantina, izolasyon ve tedavileri yapılmakta olup yabancıların sağlıkları iyi durumdadır. Bu tür asılsız ve tek taraflı haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmaması önemle duyurulur."

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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Valiliği salgın tedbir virüs

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