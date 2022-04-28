İzmir Valisi Köşger, Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle iftar yaptı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında Mehmetçikle orucunu açtı.

Jandarma ve kent protokolünün katıldığı iftar programında konuşan Köşger, jandarmanın emniyetle canını dişine takarak ülkenin her yerinde asayişi ve iç güvenliği sağladığını belirtti.

Jandarmanın terörle mücadeleye canını dişine takarak, şehitler vererek devam ettiğini söyleyen Köşger, Pençe-Kilit operasyonunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Mehmetçiğin bu milletin bağrından çıktığını, bu milletin örfünü, adetini, değerlerini, dinini, kavramlarını içselleştirdiğini ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"O uğurda şehit olmayı göze alacak bir mücadelenin içinde olmayı her zaman başarmıştır. Bu sayede bin yıldır bu topraklarda var olmaya devam ediyoruz. Bu topraklar azıcık altını eşelediğimizde onlarca medeniyetin gelip geçtiği bir toprak. Belki de dünyanın en kıymetli, gözde ve güzel vatanı üzerinde yaşıyoruz. Bu topraklar o sebeple çok dışarıdan hasedi ve saldırıyı celbediyor. Biz bu topraklar üzerinde var olabiliyorsak işte böylesi hem kanun ordusu hem iman ve İslam ordusu olan jandarmamızın, emniyetimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımız sayesinde. Tüm aşamalarda aslında bir millet olarak topyekün nerede nasıl davranmamız gerekiyorsa o davranışı o duruşu becerebildiğimiz için bu topraklar üzerinde var olmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz'u o sayede atlattık."

İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay de peygamber ocağı olan kışlada iftar yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, İslamiyet'te askerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hz. Muhammed'in "Bir gün ve bir gece hudut boyunda nöbet tutmak, gündüzleri oruçla geceleri de ibadetle geçirilen 1 aydan daha hayırlıdır" sözünü hatırlatan Atabay, "Muharebe meydanlarında harekatın sıkıntılarına karşı yüce Türk milletinin bağrından çıkan Mehmetçik kadar sabırlı bir ordu dünya tarihinde yoktur. Savaş meydanlarında 'Allah Allah' diye düşmana taarruz eden Türk askeri son nefesini teslim etmeden düşmana saldırmaktan asla geri durmaz. Yüce Türk milletinin bağrından çıkmış jandarma teşkilatının içinde bulunduğumuz kışlamızın kapıları ve jandarma personelinin yüreği İzmir halkına sonuna kadar açıktır. Biz doğuştan asker milletiz." dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Tasavvuf Müziği Topluluğu dinletisi ve "Bu Vatan Kimin" şiirlerinin okunması ile sona erdi.

