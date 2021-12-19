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İzmir Valisi Köşger, maden kazasıyla ilgili 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi

19.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valisi Köşger, maden kazasıyla ilgili 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesindeki maden kazasının ardından 13 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık ilçesindeki maden kazasında 56 işçinin hastanelere başvurduğunu belirterek, "Bunların 43'ü hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 12'si ilimiz hastanelerinde, 1'i Soma'da olmak üzere 13 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup hayati tehlikeleri yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, maden kazasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

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