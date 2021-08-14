YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir Valisi Köşger'den "Herkes için eğitim" açıklaması:

İzmir Valisi Köşger'den "Herkes için eğitim" açıklaması:

14.08.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Okulların inşası tamamlandığında bölgede yaşayan tüm öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır"

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Avrupa Birliği (AB) kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle kentte 20 devlet okulu inşa edildiğini ve okulların bölgede yaşayan tüm öğrencilerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Vali Köşger, İzmir'de "AB fonuyla mültecilere okul yapıldığına" yönelik iddiaları Twitter hesabından yanıtladı. Kriz zamanlarında "herkes için eğitim kapsamında" eğitim altyapısının güçlendirilmesi projesiyle AB finansal desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 ilde toplam 410 okul inşa edildiği bilgisini veren Köşger, şunları kaydetti:

"Okulların tamamı devlet okuludur. İzmir ilimizde toplam 500 milyon lira yatırım ile 20 okul inşa edilmekte olup 4 okul tamamlanmış ve İzmirli öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. İnşaatı devam eden okullarımız İzmir'imizin çocukları için bölgenin ihtiyacına göre belirlenmiş ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi olarak yapılmaktadır. Okulların inşası tamamlandığında bölgede yaşayan tüm öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

Vali Köşger, İzmir'deki tüm devlet okullarının deprem performans analizinin yapılarak betonarme yapıların durum raporunun oluşturulmasına ilişkin vatandaş talebini de "Bahsettiğiniz çalışma il genelinde yapılıp tamamlanmıştır. Depreme dayanıklılığı sorunlu olan 83 okulumuz yıkılmış yerine yeni ve yüksek standartlı okulların bazılarının yapım çalışmalarına kamu kaynakları veya hayırseverlerimizin iş birliği ile başlanmış durumdadır." ifadeleriyle yanıtladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındıGÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:15
Yatsı
21:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.