İzmir ve çevre illerde 18 yaş altındakiler dışarıda olmanın tadını çıkardı

İZMİR (AA) - İzmir ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakiler, 14.00-20.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olmanın tadını çıkardı.

İzmir'de sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden ve maske takan çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesimlerinde gezdi.

Zaman zaman yağan yağmurun altında oyunlar oynayan çocuklardan bazıları bisiklete bindi, bazıları da uçurtma uçurdu.

Bostanlı sahilinde Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte de çocuklar yağışa rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Bazı ilçelerde çocuklar, dışarıya çıkmanın keyfini sağanak sonrası yaşadı.

İki çocuğunu dışarı çıkaran Didem Daşlı, AA muhabirine, iznin çocuklara çok iyi geldiğini söyledi.

Çocukları üçüncü kez sokağa çıkardığını anlatan Daşlı, "Çocuklar dün geceden itibaren çok heyecanlıydı. Arkadaşlarını gördükleri için çok mutlular. Okula gidemedikleri ve evden çıkamadıkları için sıkılıyorlar. Sokağa çıktığımız gün bizim için bayram oluyor." dedi.