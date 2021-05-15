İzmir ve çevre illerde Ramazan Bayramı'nın son gününde sokaklarda sakinlik hakim

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de diğer günler gibi sessizlik hakim oldu.

İzmir'de kentin işlek caddelerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı sessizliğe büründü. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı da boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle farklı zamanlarda ve farklı güzergahlarda uygulamalarını sürdürüyor.

Belediye görevlileri ise kapanma nedeniyle boş kalan caddelerde çalışma yapıyor.

- Denizli

Denizli'de kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler, Bayramyeri ve Demokrasi meydanları ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boş kaldı.

Belediye görevlileri mahallelerde açılan pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için çalışma yaptı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

- Aydın

Aydın'da tam kapanma dolayısıyla kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sakinlik gözlenirken emniyet güçleri de kent içinde ve şehir giriş ve çıkışlarında araçları kontrol ediyor.