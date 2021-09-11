YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir ve çevre illerdeki Rus vatandaşları, Duma seçimleri için kentte oy kullanmaya başladı

İzmir ve çevre illerdeki Rus vatandaşları, Duma seçimleri için kentte oy kullanmaya başladı

11.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve çevre illerdeki Rus vatandaşları, Duma seçimleri için kentte oy kullanmaya başladı

İZMİR (AA) - Türkiye'ye yerleşerek yaşamlarını İzmir ve çevre illerde sürdüren Rus vatandaşları, Rusya Federasyonu Parlamentosunun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçiminde oy kullanmaya başladı.

Rus vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Konak ilçesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu'nda sandık kuruldu.

Tek sandıkta yapılan oy verme işlemi, saat 09.00'da başladı.

Oyunu kullananlardan Nina Emel Yanova, başka bir ülkede yaşarken de vatandaşlık görevlerini ihmal etmediklerini, kızıyla birlikte oylarını kullandıklarını belirterek seçimlerin hayırlı olmasını ve iyi bir sonuç getirmesini istediğini dile getirdi.

Oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
PARTNERKimler 3600 günle emekli olabilir?Kimler 3600 günle emekli olabilir?
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyorİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
seçim

İzmir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:42
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.