YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. İzmir ve Denizli'de avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

İzmir ve Denizli'de avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

12.01.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Denizli'de avukatlardan Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki

İZMİR/DENİZLİ (AA) - İzmir ve Denizli'de avukatlar, meslektaşları Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine tepki açıklamaları yaptı.

İzmir Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Elçin Kılınçer Ot, Yıldız'ın ölümü nedeniyle duydukları öfkeyi haykırmak ve kadın cinayetlerinin son bulması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini bir kez daha vurgulamak için toplandıklarını ifade etti.

Öldürülen kişinin bir kadın, bir avukat ve insan olduğunu söyleyen Ot, failin cezalandırılacağı söylemlerinin kendilerini teskin etmediğini, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin durdurulamadığını dile getirdi.

Ot, şunları kaydetti:

"Meslektaşımız avukat Dilara Yıldız, bir daha kimseye sarılamayacak, onun yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu ve birine 'istemiyorum' dediği için tüm hayatı elinden alındı. İzmir Barosu avukatları olarak, eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşımızı çok büyük üzüntü ile anıyor, olayın takipçisi olacağımız ve fail ya da faillerin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Meslektaşımızın ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz."

Denizli Barosu önünde toplanan avukatlar adına ise açıklamayı Baro'nun Kadın Hakları Komisyon Üyesi Aslı Kutlu Tuncer yaptı.

Kadın cinayetinde bu kez bir meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Tuncer, "Kadına yönelik şiddet, bireysel değil toplumun kanayan bir sorunudur. Bu şiddet başka insanların haklarını savunan avukatlara da sirayet etmiştir. Hepimiz 'dur' demezsek bu şiddetin muhatabı olmayacağımızın hiçbir güvencesi yoktur. Kadına yönelik şiddet, konum, meslek ya da ölçüt tanımıyor. Bu nedenle toplumsal hafızamızı diri tutmalı, etkin önlemler alınması için topyekun seferber olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti

Denizli Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:33
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.