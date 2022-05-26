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İzmir ve Edirne'deki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

26.05.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve Edirne'deki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İzmir ve Edirne'deki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki 6 bin 677 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 165 milyon lirayla Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Sümer Holding AŞ (münfesih tta Gayrimenkul AŞ) adına kayıtlı, Edirne'nin Merkez ilçesi İstasyon Mahallesi 13 bin 488 metrekare yüzölçümlü taşınmazların, bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 79 milyon 100 bin lirayla Özen Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Edirne'nin Merkez ilçesi İstasyon Mahallesi 11 bin 249 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 51 milyon 600 bin lirayla bedelle GND Yönetim ve Ticaret Anonim Şirketinden geldi.

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