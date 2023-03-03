İzmir'de 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan araştırma sonucu, Konak ilçesindeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Boş dairede yapılan aramada, tavan arasına poşet içinde gizlenmiş 1 kilo 843 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.