İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama meselesi yüzünden başlayan ve 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Yakaköy Mahallesi'nde Mehmet Nur Şemin'in öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 26 Temmuz'da iki aile arasında bahçe sulama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mehmet Nur Şemin (27) ile 5 kişi yaralanmış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şemin kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alınmıştı.



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