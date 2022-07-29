YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

29.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama meselesi yüzünden başlayan ve 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Yakaköy Mahallesi'nde Mehmet Nur Şemin'in öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 26 Temmuz'da iki aile arasında bahçe sulama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Mehmet Nur Şemin (27) ile 5 kişi yaralanmış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şemin kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındıGÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyorErzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
jandarma silahlı kavga

İzmir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:23
İkindi
17:14
Akşam
20:32
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekten günde 10.000 adım yürümeniz gerekiyor mu?

Gerçekten günde 10.000 adım yürümeniz gerekiyor mu?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.