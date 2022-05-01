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İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çok sayıda işçinin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Etkinliğe, siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında üst aramaları yapılarak alana alınan işçiler, Kordon Boyu'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Polis ekipleri etkinlik öncesinde alanda arama yaptı. Polis helikopteri havadan, deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizden denetimlere destek verdi.

Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bazı milletvekilleri de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Edip Akbayram

İzmir Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazar

İmsak
04:35
Sabah
06:08
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:09
Yatsı
21:36
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

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