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İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi

05.08.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan tasvirli heykelin Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzerlik gösterdiği belirtildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve milattan önce 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi.

Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği kaydedildi.

Heykelin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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