İzmir'de 1640 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1640 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesi Yaylakent Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 750 litre sahte içki bulundu.
Dikili ilçesi Salihler Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda da 890 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.