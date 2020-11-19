YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 1640 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 1640 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 19.11.2020 10:52 | Son Güncelleme

İzmir'de 1640 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1640 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesi Yaylakent Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 750 litre sahte içki bulundu.

Dikili ilçesi Salihler Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda da 890 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:02
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.