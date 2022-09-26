İzmir'de 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan kamyonette 166 bin 600 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmanın ardından polis, Kemalpaşa'da bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada kapsül halinde 166 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Kamyonette bulunan R.Ö, Z.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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