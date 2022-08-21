İzmir'de 17 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, 17 ayrı suçtan aranan ve 68 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.R.G'nin (28), Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki hareketlerinden şüphelendi.

Ekiplerden kaçan hükümlü, takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, hükümlünün 17 ayrı suçtan arandığı ve 68 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.



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