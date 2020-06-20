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İzmir'de 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi

İZMİR HABERLERİ  | 20.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen yıkılmayan yapıların sorumluları hakkında işlem yapılacağını ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirdi

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı kapsamında İzmir'de, 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi kapsamında 81 ilde, İmar Barışı'na girmeyen yapılar tespit ediliyor.

Dijital ikizler ve imar denetçileri aracılığıyla mücadele eden Bakanlık, kaçak yapıların yoğun olduğu iller arasında bulunduğu belirtilen İzmir'de çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir’de 404 bin 26 Yapı Kayıt Belgesi incelemeye alındı. İnceleme sonucu İzmir’de 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi.

Resmi yazı, 30 ilçe belediye başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildi. Yıkımı yapılan yapılar ile yapılmayan yapılara ilişkin gerekçelerin İzmir Valiliğine iletilmesi istendi.

Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen yıkılmayan yapıların sorumluları hakkında işlem yapılacağı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

- En çok kaçak Çeşme, Bornova ve Urla'da

İzmir’de en çok Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiği ilçelerin başında Çeşme, Bornova ve Urla'nın geldiği belirtildi. Çeşme’de 649, Bornova’da 452 ve Urla’da 336 Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi.

Diğer ilçelerde de denetimlerine devam eden Bakanlığın Buca’da 178, Menderes'te 94, Seferihisar'da 66, Kemalpaşa'da 39, Gaziemir'de 32, Dikili'de 26, Bayraklı'da 25, Karabağlar'da 24, Karşıyaka'da 24, Narlıdere'de 21, Konak'ta 18, Karaburun'da 17, Aliağa'da 16, Çiğli'de 15, Foça'da 15, Ödemiş'te 13, Torbalı'da 12, Menemen'de 10, Selçuk'ta 10, Balçova'da 8, Güzelbahçe'de 6, Tire'de 5, Kiraz'da 4 ve Bayındır, Bergama ile Beydağ'da 1’er olmak üzere toplam 2 bin 118 yapı kayıt belgesini iptal ettiği bildirildi.

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