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İzmir'de 2 hasta yakını doktoru darbetti

11.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 hasta yakını doktoru darbetti

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden 2 hasta yakını gözaltına alındı.

Hastanenin genel cerrahi kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak ile 2 hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Durak darbedildi.

Şiddete uğrayan doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddet olayı nedeniyle beyaz kod verildiği ve konunun adli boyutunun takip edildiği belirtildi.

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