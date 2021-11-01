İzmir'de 2 otomobil ile minibüs çalan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde bir minibüs ile 2 otomobil çalan ve 129 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçede çalıntı ihbarı bulunan 35 UR 434 plakalı otomobilin Tariş kavşağı mevkisinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler terk edilmiş halde buldukları otomobili sahibine teslim etti.

Daha sonra Hasan Tahsin Caddesi'nde bir otomobilin ve Sadıkpaşa Mahallesi Helvacıoğlu Sokak'ta bulunan 35 ZDU 20 plakalı panelvan minibüsün de çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, 2 otomobili ve panelvan minibüsü çalan şüphelinin 129 suç kaydı olan E.D. (17) olduğunu ve Yağcı Kavak Küme Evleri istikametinde bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı otomobillerden biri de devriye görevindeki polis ekiplerince Helvacıoğlu Sokak'ta bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

