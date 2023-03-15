YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 2017'deki terör saldırısı sanığının tahliye talebi reddedildi

İzmir'de 2017'deki terör saldırısı sanığının tahliye talebi reddedildi

15.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olmakla suçlanan C.G. ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar C.G. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık O.U, C.G'yi 2016 yılında Suriye'deki MLKP kampında gördüğünü, bu kişinin orada takım komutanlığı yaptığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık C.G. ise hakkındaki iddiaların soyut, tanık ifadelerinin de çelişkili olduğunu savundu.

Buca'daki eyleme ilişkin iddianın tahmin üzerinden yürütüldüğü görüşünü ileri süren C.G, "Somut veriler ve suçlamalar istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Bursa'da geçen yıl infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olmasına, 23 ceza infaz kurumu personelinin yaralanmasına neden olan terör saldırısına ilişkin davanın da sanıklarından olan C.G. ile ilgili dosyanın bir suretinin kendilerine gönderilmesi için ilgili mahkemeye yazı yazılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 personel şehit olmuş, biri ağır 4 personel yaralanmıştı. Bu saldırıyla ilgili soruşturma sonucu 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla S.B. ve D.A. ile kuryelik yaptığı ileri sürülen M.M.U, 22 Ekim'de de örgüt üyesi olmakla suçlanan C.G, İzmir'de tutuklanmıştı.

C.G. hakkında daha sonra Buca'da 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Bursa saldırısından sonra C.G'ye ülke içinde barınması, konaklaması ve ulaşımı hususunda yardım ettikleri öne sürülen 7 kişi hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliağa’da 530 adet sentetik hap ele geçirildiAliağa’da 530 adet sentetik hap ele geçirildi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Kırşehir'deki 2 okula 7 bin 500 kitap bağışladıİstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri Kırşehir'deki 2 okula 7 bin 500 kitap bağışladı
Ünlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktıÜnlü teknoloji mağazasından satın aldığı sıfır telefon çalıntı çıktı
Anahtar Kelimeler:
infaz koruma memuru mlkp saldırı

İzmir Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:26
İkindi
16:46
Akşam
19:24
Yatsı
20:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Mart Çarşamba

Yazal Eczanesi
Aliaga
Büyük Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.