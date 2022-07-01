İzmir'de 21 tarihi eser ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca ve Karabağlar'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından 2 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan 3 mermer mimari parça, 2 sütun parçası, 11 sikke, 1 yüzük, 2 ok ucu, 1 kurşun obje ve 1 kolye ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

