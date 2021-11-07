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İzmir'de 22 bin 150 litre etil alkol ile bandrolsüz 13 bin 693 şişe şarap ele geçirildi

07.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 22 bin 150 litre etil alkol ile bandrolsüz 13 bin 693 şişe şarap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonda 22 bin 150 litre etil alkol ile bandrolsüz 13 bin 693 şişe şarap ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, üretim izni bulunan fabrikaya operasyon düzenledi.

Fabrikada yapılan aramada bandrolsüz ve etiketsiz 13 bin 693 şişe şarap ele geçirildi. İş yeriyle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 22 bin 150 litre etil alkol, iki arıtma ve 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik plastik bidon ve kapakları ele geçirildi.

Adreste bulunan kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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