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İzmir'de 22 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı

26.11.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 22 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın bıçaklama sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Basmane Meydanı'ndaki gar binasının önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından bıçaklanan A.Y, caddenin karşısına geçerek bir lokantanın önünde yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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