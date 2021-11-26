İzmir'de 22 yaşındaki kadın bıçakla yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın bıçaklama sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Basmane Meydanı'ndaki gar binasının önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından bıçaklanan A.Y, caddenin karşısına geçerek bir lokantanın önünde yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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