İzmir'de 3 bin 65 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 3 bin 65 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içkiye bağlı zehirlenmelerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Buca, Bayraklı, Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde 5 ev, 2 iş yeri, 2 araç ve 1 depoya düzenlenen operasyonlarda 3 bin 65 litre etil alkol, 107 içki aroması, 450 etil alkol etiketi, 33 kapak ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen 346 hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

