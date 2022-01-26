İzmir'de 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzcu Mahallesi 770 Sokak'taki 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı öğrenilen evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz