İzmir'de 3 müstakil ev yandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında 3 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Seyrekli Mahallesi'nde Turan Kıvrak'a ait müstakil evde yangın çıktı.

Yangın, Kıvrak'ın diğer evi ile komşusu Güray Gelincik'e ait eve de sıçradı.

Yakınlarınca evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirtilen Turan Kıvrak'ın 12 ve 21 yaşlarındaki otizmli 2 erkek çocuğu, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bedensel engelli Turan Kıvrak, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Hastaneye kaldırılan 2 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz