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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

31.08.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

İzmir Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Balçova Termal Oteli'nin bahçesinde düzenlenen programda Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda çalınan 10. Yıl Marşı'na katılımcılar da eşlik etti.

Programda konuşan Vali Elban, savaşlarda büyük kayıplar vermesine rağmen aziz Türk milletinin söz konusu vatan, millet, devlet, imanı ve inancı, kutsalları olduğunda, canını hiçbir zaman önemsemeden bu değerler uğruna feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Anadolu'da eli silah tutan bir avuç insanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu bayrağın etrafında kenetlenerek, Anadolu'nun her yerinde destansı bir mücadele başlattığını hatırlatan Elban, "Bu destansı mücadelenin en görkemlilerinden birisi de 101 yıl önce 30 Ağustos'ta elde edilen zaferdir. Bu zaferden sonra 10 günlük bir süre içerisinde 500 kilometrelik yolu yürüyen kahraman Türk Ordusu 9 Eylül'de düşmanı tamamen yurdumuzdan kovmuştur." dedi.

Elban, zor ama cennet gibi bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Her karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş vatanın değerinin ve kıymetinin çok yüksek olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Onun için maalesef bu zor coğrafyada herkesin gözü de burada. Burada tutunmanın bedeli belli dönemlerde belki yoğun ama sürekli mücadele ve bunun sonunda da şehitlerimiz, gazilerimizle ancak olabiliyor. Bu milletin her ferdi ömrünün her döneminde başta vatan olmak üzere tüm kutsalları için canını seve seve vermeye hazır. Bu zaferden sonra bugün üzerinde yaşadığımız bu güzel topraklarda güzel Atatürk tarafından güzel Cumhuriyetimiz kuruldu. İnşallah temennimiz odur ki bu coğrafyada ilelebet bu Cumhuriyetle, bu bayrak altında, bu İstiklal Marşı'mızla, omuz omuza hem ülkemiz hem devletimiz payidar kalır."

Vali Elban, omuriliğindeki rahatsızlık nedeniyle boyundan aşağısı felç olarak yaşamını sürdüren, resepsiyona askeri üniformayla katılan 17 yaşındaki Şendoğan Ege Katmerci ile bir süre sohbet etti.

Resepsiyona eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Tören sonunda gaziler Vali Elban'a çiçek verdi.

GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA KONSER DÜZENLENDİ

İzmir'de büyük zaferin 101. yılı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Zafere Doğru Ezelden Ebede konseri düzenlendi.

Konser kapsamında Devlet Halk Dansları Topluluğu İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Grubu,İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu bir gösteri yaptı.

Grupların gösterilerin ardından sanatçı Fatma Turgut konser verdi.

Etkinlikleri, İzmir Valisi Sülayman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı izledi.

ASKERİ BANDOLAR KENTİN BİRÇOK MEYDANINDA KONSER VERDİ

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu Cumhuriyet Meydan'ında, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Karşıyaka Vapur İskelesi'nde, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde konser verdi.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir kutlama tören

İzmir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

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