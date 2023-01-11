YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 4 ayrı operasyonda 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 4 ayrı operasyonda 74 düzensiz göçmen yakalandı

11.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 4 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ve Konak'ta göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere 4 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 55 can yeleği, 10 şambrel, bot motoru, bot, 2 kürek, 40 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, 500 dolar ve 100 avro ile suçta kullanıldığı öne sürülen 6 otomobile el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de sokak satıcıları artık zabıtadan kaçmayacakİzmir’de sokak satıcıları artık zabıtadan kaçmayacak
Ortaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandıOrtaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandı
Samsun'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiSamsun'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 12 Ocak Perşembe

İmsak
06:55
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:39
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.