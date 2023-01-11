İzmir'de 4 ayrı operasyonda 74 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ve Konak'ta göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere 4 farklı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 55 can yeleği, 10 şambrel, bot motoru, bot, 2 kürek, 40 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, 500 dolar ve 100 avro ile suçta kullanıldığı öne sürülen 6 otomobile el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

