İzmir'de 425 bin doz CoronaVac aşısı uygulandı

İZMİR (AA) - İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, 14 Ocak'tan bu yana kent genelinde 425 bin doz CoronaVac aşısının uygulandığını söyledi.

Bornova'da 65 yaş üstündekilere yönelik aşı çalışmalarının sürdüğü 3 Nolu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kızılelma, Sağlık Bakanlığının uyguladığı Kovid-19 aşı programının İzmir genelinde planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kent genelindeki tüm sağlık kurumlarında aşılama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kızılelma, "Aşılamanın başladığı günden bu yana İzmir'de vatandaşlarımıza 425 bin doz aşı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de yapılan aşının yaklaşık yüzde 6,7'sini kentimizde uyguladık. İlimizde vatandaşımızın da aşıya olan talebi çok fazla. Bu sevindirici bir durum. Özellikle hastanelerimizde hafta sonları da dahil aşılama işlemi saat 24'e kadar devam ediyor." dedi.

Kızılelma, 65 yaş üstündekilere CoronaVac aşısının uygulanmaya devam ettiğini, 85 yaş üstü vatandaşlara ise 2. doz aşılama çalışmalarına başlandığını ifade etti.