YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı

13.05.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 5 göçmen kaçakçısı ile 127 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 127 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli bir teknede 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bir teknede 42 düzensiz göçmen yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği, gözaltına alınan şüphelilerin de adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısındaAdana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söylediÖzel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi

İzmir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:55
Öğle
13:13
İkindi
17:03
Akşam
20:20
Yatsı
21:52
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.