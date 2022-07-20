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İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

20.07.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 67 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında, lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, bottaki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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