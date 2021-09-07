İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirlenen 3 can salında bulunan toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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