YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

07.09.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirlenen 3 can salında bulunan toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNER Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler
İzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Yunanistan

İzmir Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
13:15
İkindi
16:50
Akşam
19:40
Yatsı
20:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.