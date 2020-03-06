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İzmir’de 8 Mart programı dopdolu

İZMİR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7 ve 8 Mart’ta iki gün sürecek Kadın Emeği Fuarı’na ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7 ve 8 Mart’ta iki gün sürecek Kadın Emeği Fuarı’na ev sahipliği yapacak. 8 Mart’ta aynı zamanda kadınlar tüm gün sokakta olacak.
İzmir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7-8 Mart tarihleri arasında “Kadın Emeği Fuarı” ve “Sokaklar Kadınların” etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 7-8 Mart tarihleri arasında Kültürpark 2 ve 3 No’lu hollerde iki gün açık kalacak fuarda 550 stantta kadınların el emeği ürünleri sergilenecek. Fuarda karakılçık buğdayının bulgur taşında öğütülmesi, sabun ve mum yapımı, ham keçe çalışmaları, ipek kozasından çiçek yapımı, deri işleme atölyesi, dikiş, çini, kabak oyma ve geri dönüşüm gibi başlıklarda pek çok atölye çalışması da yapılacak. Fuar boyunca tiyatro topluluklarının kısa oyunları da sergilenecek. Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında çevre ilçelerde de film gösterimleri yapılacak.

“Sokaklar Kadınların”
8 Mart Pazar günü “Sokaklar Kadınların” etkinlikleri 13.30’da Kadınlar Yürüyüşü ve Kadınlar Koşusu ile başlıyor. Borsa Binası önünde buluşacak kadınlar Kültürpark’a koşacak. Koşuya katılmak isteyenler “maratonizmir.org” adresinden kayıt yaptırabiliyor. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın koşucuları da katılacak. Koşunun ödül töreni 14.20’de Kültürpark 2 No’lu holde gerçekleştirilecek.

Kemeraltı’nda gece yürüyüşü
Yürüyüşün ardından Kültürpark 2 No’lu holde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve kadın otobüs şoförü Fatma Nihal Burukkeleş konuşma yapacak. Günün son programı ise “Gece Gece Kemeraltı” yürüyüşü. 20.15’te Anafartalar Caddesi girişiyle Kızlarağası önünde toplanan kadınlar ellerinde fenerlerle karanlıkları aydınlatmak için yürüyecek ve Balıkçılar Meydanında buluşacak. Etkinlik Dengin Ceyhan’ın piyano resitaliyle sona erecek.

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İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
13:28
İkindi
16:42
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
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