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İzmir'de 80 yaşlarındaki çifti evinde darbeden iki kişi, çiftin ziynet eşyalarını çaldı

03.02.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 80 yaşlarındaki çifti evinde darbeden iki kişi, çiftin ziynet eşyalarını çaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde iki kişi evlerinde darbettikleri çiftin ziynet eşyalarını çaldı.

Zeytinalanı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Hüseyin K. (78) ve Güllü K'nin (80) evine gelen iki kişi, kapının zilini çalarak "Hüseyin Amca" diye seslendi.

Kapıyı açan Güllü K'yi yere düşürüp darbeden iki kişi, yatak odasında uyuyan Hüseyin K'yi sürükleyerek evin salonuna getirdi.

Hüseyin K'nin boğazına bıçak dayayan zanlılar, evde yaptıkları aramada buldukları ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güllü K’nin bazı dişlerinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi.

Şüphelilerin birkaç gün önce de çiftin evine gelerek kendilerini polis olarak tanıttığı, iki kişiden kimlik göstermeleri istemesi üzerine sinirlenip evden ayrıldıkları öğrenildi.

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