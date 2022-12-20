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İzmir'de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

20.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Dikili, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında tespit edilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Dikili ve Menderes ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği anlaşılan 84 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde de Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili Menderes çeşme sahil güvenlik komutanlığı

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