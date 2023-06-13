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İzmir'de 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı

13.06.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı.

İzmir'de 88 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 88 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayrıca Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları ve Sahil Güvenlik Korvetinin lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, 75 düzensiz göçmeni yakaladı.

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İzmir Dikili Karaburun Seferihisar çeşme sahil güvenlik komutanlığı

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