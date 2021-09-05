İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası sona erdi

İZMİR (AA) - Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen "Tuna Masters Teos" ödül töreniyle sona erdi.

Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi Teos Marina'da Murat İyriboz ve Elvio Pennetti tarafından düzenlenen ve dün başlayan turnuvaya, 52 tekne katıldı.

Günün sonunda turnuva alanına getirilen balıklar boy ve ağırlık kriterlerine göre hakem heyeti tarafından değerlendirildi.

"Overall" ödüllerinde turnuvanın tek kılıçbalığını yakalayan Faber Orki Takımı 745 puan ile birinciliği, ikinciliği 633 puan ile Veloce Takımı, üçüncülüğü ise 574 puan ile Mia Takımı elde etti.

Faber Orki Takımı Kaptanı Suat Yiğit, yaptığı konuşmada, organizasyonun önemine değinerek burada emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyon oldukları için mutlu olduğunu aktaran Yiğit, "Biz Türkiye’de yapılan bütün turnuvalara takım olarak katılıyoruz. Teos ve Alaçatı çok profesyonel bir turnuva. Geçen hafta Didim'deydik. Orada iki dev orkinos ile mücadele ettik ama nasip olmadı. Antrenman yaptık takım olarak hazırlandık. Bizim de hayalimizin üzerinde bir balık oldu. 280 santimetre boyunda bir kılıç balığı her balıkçıya ömründe bir kez denk gelir. Bizim nasibimizdi. Onu çıkarma şansını elde ettik." dedi.

Tuna Masters organizatörü Murat İyriboz ise turnuvanın keyifli geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Tuna Masters Teos'un altıncısını düzenledik. Bu ekip olarak 20'nci turnuvamız. Haftaya da Alaçatı var. Çok iyi bir turnuva geçti. İki günde iyi balık yakalandı. Hava sertti. Ama sert hava bu işin bir parçası. Adı üstünde açık deniz turnuvası. Heyecanlı geçti çünkü puanlar her an yer değiştirebilirdi. Buradan puanlar Alaçatı’ya gidecek, bakalım şampiyonluk kemerini kim kapacak. Dünya çapında Avrupa'nın en büyük turnuvasıyız şu anda."

